«Челси» задумывается над трансфером де Лихта

Лондонский «Челси» следующим летом будет активно искать варианты для усиления центра обороны. Напомним, что команду на правах свободного агента должны покинуть Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, у которых летом заканчиваются контракты.

По сообщениям Tuttosport, сейчас «Челси» задумывается над приобретением центрального защитника туринского «Ювентуса» Маттайса де Лихта. Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что нидерландец хочет сменить команду ближайшим летом.

Помимо де Лихта «Челси» интересуется такими защитниками, как Жюль Кунде из «Севильи» и Йошко Гвардиол, который защищает цвета немецкого «РБ Лейпцига».