Тухель: «Мы заслуживали победу»

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встречался дома на стадионе «Олд Траффорд» с «Челси», и основные события этой игры произошли во второй ее части. Сперва счет открыл игрок гостей Маркос Алонсо, но радость «пенсионеров» длилась недолго - через две минуты Криштиану Роналду сравнял счет с подачи Неманьи Матича. По мнению наставника «Челси» Томаса Тухеля, его команда заслуживала победу.

- Мы заслуживали победу, но не получили ее. Выступление было хорошим, но не хватало точности. Такое бывает. Мы напряженно работали, а соперник забил шальной гол. Придется смириться с тем, что получили только одно очко, - цитирует Тухеля Sky Sports.