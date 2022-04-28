Матич: «Это определённо прогресс»

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встречался дома на стадионе «Олд Траффорд» с «Челси», и основные события этой игры произошли во второй ее части. Сперва счет открыл игрок гостей Маркос Алонсо, но радость «пенсионеров» длилась недолго - через две минуты Криштиану Роналду сравнял счет с подачи Неманьи Матича. Сербский игрок прокомментировал события матча.

- Это определенно прогресс. Мы играли против очень сильной команды. У них было чуть больше возможностей, но 1:1 - честный результат. Мы смотрелись намного лучше, чем в последних матчах. Мы не сдаемся и показали характер, - заявил Матич в интервью Sky Sports.