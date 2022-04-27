Рангник: «МЮ» останется привлекательным клубом даже без Лиги чемпионов»

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о своих ожидания на летнее трансферное окно. Немец отметил, что не попадание в Лигу чемпионов не должно сказаться на уровне привлекательности манкунианцев.

«Конечно, было бы лучше, если бы мы квалифицировались в Лигу чемпионов, но даже без неё «Манчестер Юнайтед» остаётся привлекательным клубом. У нас появился новый тренер, и я с нетерпением жду возможности помочь ему добиться успехов», – сказал Рангник на пресс-конференции перед игрой с «Челси».

Напомним, что новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» начиная со следующего сезона станет нидерландец Эрик тен Хаг из амстердамского «Аякса».