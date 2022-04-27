«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Филипса из «Лидса»

Центральный полузащитник «Лидса» и сборной Англии Кальвин Филипс заинтересовал «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun со ссылкой на The Athletic.

Сообщается, что новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лично участвует в выборе потенциальных новичков команды.

26-летний Филипс играл важнейшую роль в «Лидсе», когда команда выходила из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах за «Лидс» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал столько же результативных передач.

После 33 туров «Лидс» набрал 34 очка и располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Команду отделяют 5 очков от зоны вылета в Чемпионшип.

«Манчестер Юнайтед» расположился на шестом месте в АПЛ, набрав 54 очка. Отставание от четвертого места, которое дает право играть в Лиге чемпионов, составляет 6 очков.