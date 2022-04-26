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Жоржиньо о матче против «МЮ»: «Мы должны быть готовы к любому сценарию»

26 Апреля 2022 • 19:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.15 3.55 2.20
28.04 21:45

Полузащитник и вице-капитан лондонского «Челси» Жоржиньо рассказал об уровне готовности своей команды к предстоящему матчу чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится вечером в четверг.

«Как все знают, они являются большой и очень сильной командой. Возможно, в этом сезоне они слишком много сталкивались с различными взлётами и падениями, поэтому мы, возможно, не знаем чего ожидать. Это говорит о том, что мы должны быть готовы к любому сценарию», – сказал Жоржиньо официальному сайту «Челси».

Напомним, что «Челси» с 2013 года не может обыграть «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Весной 2013 года «синие» минимально обыграли манкунианцев со счётом 1:0 благодаря голу Хуана Маты, который ныне выступает за «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Жоржиньо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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