Жоржиньо о матче против «МЮ»: «Мы должны быть готовы к любому сценарию»

Полузащитник и вице-капитан лондонского «Челси» Жоржиньо рассказал об уровне готовности своей команды к предстоящему матчу чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится вечером в четверг.

«Как все знают, они являются большой и очень сильной командой. Возможно, в этом сезоне они слишком много сталкивались с различными взлётами и падениями, поэтому мы, возможно, не знаем чего ожидать. Это говорит о том, что мы должны быть готовы к любому сценарию», – сказал Жоржиньо официальному сайту «Челси».

Напомним, что «Челси» с 2013 года не может обыграть «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Весной 2013 года «синие» минимально обыграли манкунианцев со счётом 1:0 благодаря голу Хуана Маты, который ныне выступает за «МЮ».