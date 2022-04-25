Тимбер о переходе в «МЮ»: «Мне хорошо в «Аяксе»

Центральный защитник амстердамского «Аякса» Юррьен Тимбер прокомментировал слухи о своём возможном переходе в «Манчестер Юнайтед», который, по слухам, должен произойти ближайшим летом. Напомним, недавно манкунианцев официально возглавил Эрик тен Хаг, который является одним из главных инициаторов трансфера.

«Мне хорошо в «Аяксе». Я всё ещё могу многому научиться, особенно если мы продолжим играть в Лиге чемпионов», – цитирует футболиста издание Manchester Evening News.

Ранее временный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник на одной из своих пресс-конференций заявил, что летом в команду могут прийти от 7 до 10 новых футболистов.