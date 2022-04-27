Рангник: «Нужно быть реалистами, нет смысла рассуждать о Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил перед игрой АПЛ с «Челси», что нет смысла рассуждать о попадании в топ-4.

«Я не думаю, что сейчас имеет смысл все еще говорить и рассуждать о Лиге чемпионов, мы должны быть реалистами. Даже если мы выиграем все четыре игры, это не в наших руках. В наших руках то, как мы играем, наш уровень исполнения. В этом сезоне важно закончить на максимально возможной ноте», - сказал наставник «Юнайтед».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» пройдет в четверг, 28 апреля.

На данный момент «Юнайтед» занимает шестое место в таблице, отставая от «Арсенала», который занимает четвертое, на шесть очков.