Рангник: «Роналду будет важен для «МЮ» в следующем сезоне, если продолжит играть так»

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал будущее Криштиану Роналду в клубе.

Гол португальца в сегодняшнем матче против «Челси» (1:1) позволил «красным дьяволам» уйти от поражения.

«Дело не только в голе, который забил Криштиану, но и в его игре в целом. Его отношение в 37-летнем возрасте – это безумие.

Если он продолжит играть так же, как сегодня, то сможет очень помочь этой команде в следующем сезоне. Решение по этому вопросу [о будущем Роналду в «МЮ»] будет зависеть от Эрика тен Хага и самого Криштиану, но его сегодняшнее выступление было по-настоящему великолепным», – отметил Рангник после матча.