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Погба попрощался с «Манчестер Юнайтед»

25 Апреля 2022 • 20:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.10 3.60 2.25
28.04 21:45

Во вторник полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба провёл последний матч за «красных дьяволов». 29-летний француз травмировался в противостоянии с «Ливерпулем» (0:4) и выбыл до конца сезона. Уже 1 июля футболист станет свободным агентом и сможет подписать полноценный контракт с любым клубом.

Несмотря на контрактные обязательства перед «МЮ», Погба уже попрощался с партнерами в командном чате в WhatsApp.

Напомним, что он интересе «Реалу» и «ПСЖ». В 2016 году Поль Погба стал рекордным приобретением для «Манчестер Юнайтед», но все же не смог стать максимально полезным членом команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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