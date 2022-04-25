Погба попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Во вторник полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба провёл последний матч за «красных дьяволов». 29-летний француз травмировался в противостоянии с «Ливерпулем» (0:4) и выбыл до конца сезона. Уже 1 июля футболист станет свободным агентом и сможет подписать полноценный контракт с любым клубом.

Несмотря на контрактные обязательства перед «МЮ», Погба уже попрощался с партнерами в командном чате в WhatsApp.

Напомним, что он интересе «Реалу» и «ПСЖ». В 2016 году Поль Погба стал рекордным приобретением для «Манчестер Юнайтед», но все же не смог стать максимально полезным членом команды.