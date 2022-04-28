Эвра отказался комментировать назначение тен Хага главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра не стал комментировать назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев.

«Тен Хаг — это не настоящее, а ближайшее будущее. Сейчас нам нужно сосредоточиться на настоящем, даже если оно выглядит не очень хорошо. У нас осталось ещё четыре игры и борьба за Лигу чемпионов», — заявил Эвра в видео, которое он опубликовал в своих социальных сетях.

Экс-игрок сказал, что продолжает верить в успех своей команды, несмотря на то, что многие болельщики от неё отвернулись.

После 34 проведённых матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёрки сильнейших на шесть очков. Сегодня, 28 апреля, манкунианцы встретятся в «Челси» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.