​Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» - «Челси» онлайн

В четверг вечером пройдёт матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Поединок на «Олд Траффорд» стартует в 21:45 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

После поражения от «Арсенала» шансы «Манчестер Юнайтед» на финиш в зоне Лиги чемпионов стали призрачными. «Красным дьяволам» следует смотреть и назад, ведь они ещё не обеспечили себе билет в еврокубки на следующий год. В четверг манкунианцы постараются обыграть на своём поле «Челси». Лондонцы уже давно занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ и не планируют опускаться ниже.