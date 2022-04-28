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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» - «Челси» онлайн

28 Апреля 2022 • 03:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.20 3.55 2.20
Через 17 ч. 8 мин.

В четверг вечером пройдёт матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Поединок на «Олд Траффорд» стартует в 21:45 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

После поражения от «Арсенала» шансы «Манчестер Юнайтед» на финиш в зоне Лиги чемпионов стали призрачными. «Красным дьяволам» следует смотреть и назад, ведь они ещё не обеспечили себе билет в еврокубки на следующий год. В четверг манкунианцы постараются обыграть на своём поле «Челси». Лондонцы уже давно занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ и не планируют опускаться ниже.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
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