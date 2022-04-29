Последние четыре матча «Челси» и «Манчестер Юнайтед» завершились вничью

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встречался дома на стадионе «Олд Траффорд» с «Челси», и основные события этой игры произошли во второй ее части. Сперва счет открыл игрок гостей Маркос Алонсо, но радость «пенсионеров» длилась недолго - через две минуты Криштиану Роналду сравнял счет с подачи Неманьи Матича.

Это была уже четвертая ничья кряду между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в матчах чемпионата Англии. Сперва 24 октября 2010 года команды сыграли вничью 0:0, и тот же результат повторился в ответном матче 28 февраля 2021 года. Затем, 28 ноября 2021 года команды сыграли 1:1, и сейчас матч завершился с тем же счетом.

По логике вещей, оба матча следующего сезона должны завершиться со счетом 2:2.