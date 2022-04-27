«Милан» увернулся от опции обязательного выкупа Бакайоко

«Милан» не намерен выкупать полузащитника Тьемуа Бакайоко, права на которого до сих пор принадлежат лондонскому «Челси». Согласно журналисту Низару Кинселле, в арендном соглашении между «россонери» и «пенсионерами» была прописана опция обязательного выкупа, которая активировалась бы при определённом количестве сыгранных матчей.

Чтобы обезопасить себя от обязательства полноценного выкупа Бакайоко, руководство «Милана» специально поручило главному тренеру Стефано Пиоли не выпускать полузащитника на футбольное поле. Таким образом, в последний раз француз играл за «Милан» аж в январе.

Контракт Бакайоко с «Челси» действителен до 2023 года. Полузащитник перебрался на «Стэмфорд Бридж» летом 2017 года из «Монако».