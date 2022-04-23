Хави прокомментировал информацию о возможном уходе Френки де Йонга в «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на слухи об уходе полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

Согласно появившейся в СМИ информации, нидерландский футболист может перебраться в «Юнайтед» летом, когда команду возглавит Эрик тен Хаг, успешно работавший с де Йонгом в амстердамском «Аяксе».

«Я не говорил с Френки о его будущем, но он должен оставаться в «Барселоне», – приводит слова Хави издание Goal. – Френки показывает очень высокий уровень, здесь он может стать важной частью эпохи. Я очень доволен им. Если бы это зависело от меня, я бы сохранил его в «Барсе» на долгие годы», – прокомментировал известия наставник каталонцев.