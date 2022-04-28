Тухель: «Для меня игра с «Манчестер Юнайтед» — один из самых важных матчей сезона»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 37-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Я очень рад сыграть с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Для меня это один из самых важных матчей в сезоне», — приводит слова Тухеля SKy Sports.

Наставник отметил, что не обращает внимания на неудачи манкунианцев в последних турах, а также порадовался, что смог привезти в Манчестер оптимальный состав, способный победить.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится сегодня, 28 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

На данный момент «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, опережая манкунианцев на 11 очков. При этом команда Тухеля провела на две игры меньше.