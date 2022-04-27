Тухель об уходе Рюдигера: «Никому не нравится эта новость»

Тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о своей реакции на новость об уходе защитника Антонио Рюдигера. Ранее немец заявил своему наставнику, что хочет покинуть стан «синих». По предварительной информации от испанской прессы, Рюдигер наверняка перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

«Не думаю, что кому-то нравится эта новость. Он придаёт всем уверенности. Но мы должны принять этот факт, мы примем этот факт. В «Челси» будет поддерживаться жизнь и без Рюдигера», – сказал Тухель на пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Рюдигер, согласно слухам, будет зарабатывать в мадридском «Реале» около 240 тысяч евро в неделю.