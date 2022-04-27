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Тухель об уходе Рюдигера: «Никому не нравится эта новость»

27 Апреля 2022 • 16:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.15 3.50 2.25
28.04 21:45

Тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о своей реакции на новость об уходе защитника Антонио Рюдигера. Ранее немец заявил своему наставнику, что хочет покинуть стан «синих». По предварительной информации от испанской прессы, Рюдигер наверняка перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

«Не думаю, что кому-то нравится эта новость. Он придаёт всем уверенности. Но мы должны принять этот факт, мы примем этот факт. В «Челси» будет поддерживаться жизнь и без Рюдигера», – сказал Тухель на пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Рюдигер, согласно слухам, будет зарабатывать в мадридском «Реале» около 240 тысяч евро в неделю.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Антонио Рюдигер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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