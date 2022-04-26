Погба ещё не решил, куда перейдёт летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» не определился, в каком клубе продолжит карьеру после окончания текущего сезона.

Контракт 29-летнего француза с «красными дьяволами» истекает в июне. Известно, что стороны практически точно не продолжат сотрудничество, поэтому Погба уже подыскивает себе новый клуб.

В приглашении игрока заинтересованы мадридский «Реал», «ПСЖ», «Барселона» и «Ювентус», однако, как стало известно Sky Sports, Погба пока не решил, чьё предложение для него наиболее интересно. По данным источника, решение атакующего хавбека будет зависеть прежде всего от спортивной привлекательности проекта, а не финансовой выгоды. Кроме того, он не исключает возможности остаться в Английской премьер-лиги.