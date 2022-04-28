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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жоржиньо хочет вернуться в Италию

28 Апреля 2022 • 17:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.30 3.55 2.17
Через 3 ч. 20 мин.

Полузащитник и вице-капитан «Челси» Жоржиньо намерен вернуться в итальянскую Серию А. Контракт футболиста с лондонским клубом истекает через год, поэтому хавбек может воспользоваться ситуацией и покинуть команду по сниженной цене.

Как сообщает журналист Низар Кинселла, у Жоржиньо прекрасные отношения с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем, но футболист дал знать наставнику, что хочет вернуться в Италию.

Туринский «Ювентус» уже достаточно долго следит за полузащитником. По многочисленным слухам от итальянской прессы, Жоржиньо станет главной трансферной целью Массимилиано Аллегри на следующее лето.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Жоржиньо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
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