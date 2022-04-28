Жоржиньо хочет вернуться в Италию

Полузащитник и вице-капитан «Челси» Жоржиньо намерен вернуться в итальянскую Серию А. Контракт футболиста с лондонским клубом истекает через год, поэтому хавбек может воспользоваться ситуацией и покинуть команду по сниженной цене.

Как сообщает журналист Низар Кинселла, у Жоржиньо прекрасные отношения с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем, но футболист дал знать наставнику, что хочет вернуться в Италию.

Туринский «Ювентус» уже достаточно долго следит за полузащитником. По многочисленным слухам от итальянской прессы, Жоржиньо станет главной трансферной целью Массимилиано Аллегри на следующее лето.