Тухель о Рангнике: «Всегда было трудно играть против его команд»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» высказался о временном наставнике «красных дьяволов» Ральфе Рангнике.

«Он отлично зарекомендовал себя в Германии. Он помогал клубам достигать самого высокого уровня, он строил команды буквально с нуля. Мне будет приятно с ним увидеться, как и всегда. Против его команд всегда очень трудно играть», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Тухель ранее выступал под руководством Рангника в качестве футболиста в составе немецкого «Ульм 1846». После завершения спортивной карьеры, Ральф убедил Томаса начать тренерскую карьеру.