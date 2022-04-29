В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встречался дома на стадионе «Олд Траффорд» с «Челси», и основные события этой игры произошли во второй ее части. Сперва счет открыл игрок гостей Маркос Алонсо, но радость «пенсионеров» длилась недолго - через две минуты Криштиану Роналду сравнял счет с подачи Неманьи Матича.

Это означает, что «Челси» не может обыграть «Манчестер Юнайтед» уже в девяти матчах чемпионата кряду. В истории английской Премьер-лиги у «Челси» были лишь два соперника, которых клуб не мог обыграть еще дольше. Это 19 матчей против «Арсенала» с 1995 по 2005 год, а также 12 матчей против «Блэкберна» между 1992 и 1998 годами.