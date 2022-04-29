Тухель поделился мыслями о текущей форме атакующих игроков «Челси»

Наставник «Челси» считает, что молодые игроки, играющие важную роль в атаке команды, ещё не до конца раскрыли свой потенциал в Лондоне.

В матче против «Манчестер Юнайтед» футболисты «Челси» нанесли 21 удар по воротам против 6 у соперников, однако были вынуждены довольствоваться лишь ничьей (1:1).

«Хаверцу нужно набрать свою прежнюю форму. Но он, как и другие парни в атаке, всё ещё молод, и я не хочу ни на кого показывать пальцем.

Вернер и Хаверц должны адаптироваться. Их форма – это вопрос адаптации к напряжённому графику, который безжалостен к нам.

Мэйсон [Маунт] ещё молод, Тимо [Вернер] и Кай [Хаверц] – тоже. У них всё получится, потому что они демонстрируют правильный настрой», – сказал Тухель.