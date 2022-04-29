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Тухель поделился мыслями о текущей форме атакующих игроков «Челси»

29 Апреля 2022 • 01:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Челси
окончен

Наставник «Челси» считает, что молодые игроки, играющие важную роль в атаке команды, ещё не до конца раскрыли свой потенциал в Лондоне.

В матче против «Манчестер Юнайтед» футболисты «Челси» нанесли 21 удар по воротам против 6 у соперников, однако были вынуждены довольствоваться лишь ничьей (1:1).

«Хаверцу нужно набрать свою прежнюю форму. Но он, как и другие парни в атаке, всё ещё молод, и я не хочу ни на кого показывать пальцем.

Вернер и Хаверц должны адаптироваться. Их форма – это вопрос адаптации к напряжённому графику, который безжалостен к нам.

Мэйсон [Маунт] ещё молод, Тимо [Вернер] и Кай [Хаверц] – тоже. У них всё получится, потому что они демонстрируют правильный настрой», – сказал Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Тимо Вернер Мэйсон Маунт Кай Хаверц
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окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Челси 3.30 3.55 2.17
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