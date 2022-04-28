Рой Кин – об отказе Рюдигера перейти в «МЮ»: «Он хочет выигрывать трофеи»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался на тему несостоявшегося перехода Антонио Рюдигера в стан «красных дьяволов».

29-летний защитник решил покинуть «Челси» этим летом на правах свободного агента, а «Манчестер Юнайтед» был одним из претендентов на его подписание, однако немец отказал клубу и, судя по всему, в ближайшее время подпишет контракт с мадридским «Реалом».

«Уход Рюдигера – огромная потеря для «Челси», – рассказывает Кин. – Он очень хорош как игрок, у него есть характер, и им будет не хватать его вклада как в раздевалке, так и на футбольном поле.

Я бы хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» поборолся за его подписание, и, думаю, они это сделали, но Рюдигер подумал: «Нет, я хочу выигрывать трофеи», – заявил известный ирландец, ныне работающий экспертом на Sky Sports.