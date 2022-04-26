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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван де Бек нужен тен Хагу

26 Апреля 2022 • 16:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Челси
3.15 3.55 2.20
28.04 21:45

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который со следующего сезона будет возглавлять «Манчестер Юнайтед», намерен сохранить в составе манкунианцев своего соотечественника Донни ван де Бека, сообщает The Telegraph.

Напомним, голландский полузащитник ранее уже выступал под руководством тен Хага в «Аяксе» и был важной частью амстердамской команды. В настоящий момент 25-летний футболист выступает за «Эвертон» на правах аренды.

В текущем сезоне АПЛ ван де Бек провёл в составе «ирисок» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Также на его счету 14 игр за «Манчестер Юнайтед», в которых он сумел отметиться одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Донни ван де Бек
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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