Ван де Бек нужен тен Хагу

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который со следующего сезона будет возглавлять «Манчестер Юнайтед», намерен сохранить в составе манкунианцев своего соотечественника Донни ван де Бека, сообщает The Telegraph.

Напомним, голландский полузащитник ранее уже выступал под руководством тен Хага в «Аяксе» и был важной частью амстердамской команды. В настоящий момент 25-летний футболист выступает за «Эвертон» на правах аренды.

В текущем сезоне АПЛ ван де Бек провёл в составе «ирисок» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Также на его счету 14 игр за «Манчестер Юнайтед», в которых он сумел отметиться одним забитым мячом.