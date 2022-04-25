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Фофана является одной из целей «Челси» на лето

25 Апреля 2022 • 15:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.10 3.60 2.25
28.04 21:45

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана остаётся на радаре у лондонского «Челси» в качестве одного из вариантов для укрепления обороны в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Джеймс Робсон, переход может состояться уже в это межсезонье.

Ранее Фофана пропустил несколько месяцев из-за травмы крестообразных связок, которую получил во время предсезонной подготовки в «Лестере». Тот факт, что француз только восстановился после травмы, не смущает лондонский «Челси», который хочет пригласить футболиста в свой состав.

Напомним, что «Челси» в это межсезонье рискует потерять двух центральных защитников – Антонио Рюдигера, который перейдёт в мадридский «Реал», а также Андреаса Кристенсена, который, вероятно, окажется в каталонской «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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