Фофана является одной из целей «Челси» на лето

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана остаётся на радаре у лондонского «Челси» в качестве одного из вариантов для укрепления обороны в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Джеймс Робсон, переход может состояться уже в это межсезонье.

Ранее Фофана пропустил несколько месяцев из-за травмы крестообразных связок, которую получил во время предсезонной подготовки в «Лестере». Тот факт, что француз только восстановился после травмы, не смущает лондонский «Челси», который хочет пригласить футболиста в свой состав.

Напомним, что «Челси» в это межсезонье рискует потерять двух центральных защитников – Антонио Рюдигера, который перейдёт в мадридский «Реал», а также Андреаса Кристенсена, который, вероятно, окажется в каталонской «Барселоне».