Френки де Йонг не дал согласия на переход в «Манчестер Юнайтед», так как хочет играть в Лиге чемпионов

Переход полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед» маловероятен, сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, в приглашении голландца заинтересован новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. Сам же Френки готов перейти в любой другой клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» после 34 туров набрал 54 очка и располагается на шестом месте в турнирной таблице и отстает от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

Де Йонг перешел в «Барсу» из «Аякса» в 2019 году. За каталонский клуб голландец сыграл в этом сезоне 27 матчей в Ла Лиге, забил три мяча и отдал три голевые передачи.