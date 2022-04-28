Казанский: Роналду создан для больших матчей

Известный комментатор Денис Казанский поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Казанский сказал «РБ-Спорту», что уверен в том, что в этом поединке себя проявит звёздный португальский форвард «красных дьяволов» Криштиану Ронаду, так как 37-летний футболист просто создан для больших матчей. Комментатор выразил уверенность в том, что Криштиану сможет в матче с «Челси» отметиться забитым мячом.

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 27 матчей, в которых забил 16 голов и сделал три результативные передачи.