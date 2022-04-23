«МЮ» поборется с «Баварией» за Лаймера

«Манчестер Юнайтед» летом намерен составить конкуренцию мюнхенской «Баварии» в борьбе за австрийского полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был бы не против усилить свою полузащиту 28-летним австрийцем. Но в то же время Лаймер может перейти в «Баварию», которую возглавляет Юлиан Нагельсманн, работавший с Конрадом на протяжении нескольких сезонов в «РБ Лейпциге».

Ранее временный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что летом в команду могут прийти от 7 до 10 новых футболистов.