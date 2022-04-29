Рой Кин: «Роналду – большая «проблема» для «МЮ», он забивает каждую неделю»

Знаменитый экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин саркастически ответил критикам Криштиану Роналду после очередного гола португальца.

37-летний форвард отличился в матче Английской премьер-лиги против «Челси», чем помог своей команде уйти от поражения – встреча закончилась ничьей 1:1.

«Роналду – это большая проблема для «Манчестер Юнайтед», ведь забивать голы каждую неделю – это так нехорошо!» – сказал Кин после сегодняшнего матча в студии Sky Sports.

На счету Роналду уже 17 забитых мячей в 28 играх чемпионата Англии текущего сезона. В последних пяти матчах АПЛ португалец отметился 8 голами.