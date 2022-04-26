«Ньюкасл» включился в борьбу за Погба

«Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, английский клуб планирует заключить контракт с футболистом сборной Франции до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Погба может продолжить карьеру в мадридском «Реале» или «ПСЖ».

В текущем сезоне 29-летний француз провёл в составе манкунианцев 27 матчей, в которых забил один мяч и сделал девять результативных передач.

Контракт полузащитника с «красными дьяволами» истекает летом нынешнего года. Футболист защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Вчера появилась информация о том, что Погба уже успел попрощаться со своими одноклубниками.