Погба не стал исключать, что сыграет до конца сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сделал пост в социальных сетях, где заявил, что всё ещё может восстановится к концу сезона. Напомним, ранее француз получил травму в первом тайме выездного матча чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«Полностью опустошён новостью, что не смогу помочь своей команде сегодня против «Арсенала». Я буду работать ещё усерднее, чтобы восстановиться как можно скорее. Я надеюсь, что ещё сыграю до конца сезона. Ещё ничего не кончено» – написал полузащитник в социальных сетях перед игрой с «Арсеналом».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» уступил на выезде «Арсеналу» в чемпионате Англии со счётом 1:3.