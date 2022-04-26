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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пау Торрес интересен трём английским топ-клубам

26 Апреля 2022 • 18:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1.50 4.70 6.80
Через 2 ч. 36 мин.

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес следующим летом станет настоящей мишенью для трёх английских топ-клубов. В июне в контракте у испанца активируется сумма отступных, которая составит от 55 до 60 миллионов евро.

По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, Торрес интересен сразу трём английским топ-клубам. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», а также о лондонском «Челси», который летом рискует потерять сразу двух центральных защитников.

Завтра «Вильярреалу» Пау Торреса предстоит сыграть в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Скауты трёх вышеперечисленных английских клубов должны присутствовать на матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пау Торрес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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