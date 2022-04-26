Пау Торрес интересен трём английским топ-клубам

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес следующим летом станет настоящей мишенью для трёх английских топ-клубов. В июне в контракте у испанца активируется сумма отступных, которая составит от 55 до 60 миллионов евро.

По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, Торрес интересен сразу трём английским топ-клубам. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», а также о лондонском «Челси», который летом рискует потерять сразу двух центральных защитников.

Завтра «Вильярреалу» Пау Торреса предстоит сыграть в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Скауты трёх вышеперечисленных английских клубов должны присутствовать на матче.