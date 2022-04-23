Гюндоган о «Реале»: «Команда, обыгравшая «ПСЖ» и «Челси» наверняка является крепким орешком»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от грядущего матча своей команды в полуфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Немец отдал должное «сливочным» за тот путь, который они уже проделали в турнире.

«Эта команда – настоящая бомба. Если они обыграли «ПСЖ» и «Челси», то наверняка являются крепкими орешками. Мы отлично осведомлены о их качествах. Это команда, которая играет очень жёстко и дисциплинированно», – цитирует Гюндогана Mundo Deportivo.

Первый матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоится во вторник в 22:00 по московскому времени на стадионе «Этихад».