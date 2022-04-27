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Лига чемпионов

Директор «Реала» о поражении от «Сити»: Это был потрясающий матч

27 Апреля 2022 • 11:03 Комментировать (1)
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
окончен

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался по поводу первого полуфинального поединка Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Бутрагеньо сказал, что это был невероятный и потрясающий матч для болельщиков. Функционер отметил, что очень трудно вспомнить подобный матч, где обе команды бы играли в атакующий футбол с малым количеством фолов.

Напомним, что футболисты «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы одержали трудовую победу над «Реалом» со счётом 4:3. Ответная встреча состоится четвёртого мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эмилио Бутрагеньо Лига Чемпионов
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