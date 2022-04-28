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Лига чемпионов

Куртуа лидирует в Лиге чемпионов по количеству сейвов

28 Апреля 2022 • 20:03 Комментировать
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
окончен

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа возглавляет рейтинг вратарей с наибольшим количеством сейвов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

29-летний бельгиец отразил 44 удара, что является наивысшим показателем среди всех киперов турнира. При этом Куртуа провёл 11 матчей, пропустив 13 голов.

Второе место у Херонимо Рульи, представляющего интересы ещё одного полуфиналиста – «Вильярреала». Аргентинец пропустил 13 голов в 11 встречах Лиги чемпионов, как и Куртуа, но отразил чуть меньше ударов – 39.

Третий результат у голкипера «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса, совершившего 38 сейвов, но сыгравшего при этом на один матч меньше, чем два лидера рейтинга.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Вильярреал Тибо Куртуа Херонимо Рульи Одиссей Влаходимос
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