Куртуа лидирует в Лиге чемпионов по количеству сейвов

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа возглавляет рейтинг вратарей с наибольшим количеством сейвов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

29-летний бельгиец отразил 44 удара, что является наивысшим показателем среди всех киперов турнира. При этом Куртуа провёл 11 матчей, пропустив 13 голов.

Второе место у Херонимо Рульи, представляющего интересы ещё одного полуфиналиста – «Вильярреала». Аргентинец пропустил 13 голов в 11 встречах Лиги чемпионов, как и Куртуа, но отразил чуть меньше ударов – 39.

Третий результат у голкипера «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса, совершившего 38 сейвов, но сыгравшего при этом на один матч меньше, чем два лидера рейтинга.