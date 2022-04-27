Озил призвал вручить Бензема «Золотой мяч»

Немецкий полузащитник «Фенербахче» Месут Озил в своих социальных сетях восхитился игрой французского форварда «Реала» Карима Бензема.

Озил написал, что французский футболист выдал фантастический матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Немец отметил, что Бензема уже давно пора вручить «Золотой мяч», который форвард «Реала» давно заслужил. Напомним, что Озил играл вместе с Бензема в «Реале» с 2010 по 2013 год.

Карим Бензема оформил дубль в первом матче с «Манчестер Сити», но это не спасло «королевский клуб» от поражения. Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 4:3.