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Лига чемпионов

Озил призвал вручить Бензема «Золотой мяч»

27 Апреля 2022 • 08:24 Комментировать
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
окончен

Немецкий полузащитник «Фенербахче» Месут Озил в своих социальных сетях восхитился игрой французского форварда «Реала» Карима Бензема.

Озил написал, что французский футболист выдал фантастический матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Немец отметил, что Бензема уже давно пора вручить «Золотой мяч», который форвард «Реала» давно заслужил. Напомним, что Озил играл вместе с Бензема в «Реале» с 2010 по 2013 год.

Карим Бензема оформил дубль в первом матче с «Манчестер Сити», но это не спасло «королевский клуб» от поражения. Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 4:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Месут Озил Золотой Мяч
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