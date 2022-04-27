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Лига чемпионов

Лескотт о матче между «Сити» и «Реалом»: Это была лишь первая игра

27 Апреля 2022 • 09:46 Комментировать
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
окончен

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт высказался по поводу первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «горожанами» и мадридским «Реалом».

Лескотт сказал, что это была лишь первая игра, так что ничего ещё в этой паре не решено. Экс-футболист отметил, что мадридской команде немного повезло в первом матче, но подопечным Карло Анчелотти ещё очень многое предстоит сделать для того, чтобы выйти в финал.

Напомним, что в первом матче «Манчестер Сити» переиграл «сливочных» со счётом 4:3. Ответная встреча состоится четвёртого мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Джолеон Лескотт
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