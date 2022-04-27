Лескотт о матче между «Сити» и «Реалом»: Это была лишь первая игра

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт высказался по поводу первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «горожанами» и мадридским «Реалом».

Лескотт сказал, что это была лишь первая игра, так что ничего ещё в этой паре не решено. Экс-футболист отметил, что мадридской команде немного повезло в первом матче, но подопечным Карло Анчелотти ещё очень многое предстоит сделать для того, чтобы выйти в финал.

Напомним, что в первом матче «Манчестер Сити» переиграл «сливочных» со счётом 4:3. Ответная встреча состоится четвёртого мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».