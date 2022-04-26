«Манчестер Сити» - «Реал»: Винисиус сократил отставание до одного мяча

В эти минуты проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» принимает «Реал».

На 2-й минуте матча «горожан» вывел вперед полузащитник Кевин де Брюйне. Второй гол на 12-й минуте забил Габриэл Жезус. На 33-й минуте один гол отыграл Карим Бензема.

В начале второго тайма Фил Фоден снова довел преимущество «Манчестер Сити» до двух голов. Однако, бразильский форвард «Реала» Винисиус красиво обыграл Фернандиньо, пробежал пол поля и сократил отставание своей команды до одного мяча.

Счет к 70-й минуте 3:2 в пользу «Манчестер Сити». За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.