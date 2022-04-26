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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» - «Реал»: Винисиус сократил отставание до одного мяча

26 Апреля 2022 • 23:26 Комментировать
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
1.50 4.70 6.80
2-й тайм

В эти минуты проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» принимает «Реал».

На 2-й минуте матча «горожан» вывел вперед полузащитник Кевин де Брюйне. Второй гол на 12-й минуте забил Габриэл Жезус. На 33-й минуте один гол отыграл Карим Бензема.

В начале второго тайма Фил Фоден снова довел преимущество «Манчестер Сити» до двух голов. Однако, бразильский форвард «Реала» Винисиус красиво обыграл Фернандиньо, пробежал пол поля и сократил отставание своей команды до одного мяча.

Счет к 70-й минуте 3:2 в пользу «Манчестер Сити». За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь.


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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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Идет 90 минута Манчестер Сити 4:3 Реал Мадрид 1.53 4.50 6.00
27.04  22:00 Ливерпуль ... Вильярреал 1.28 6.20 10.00
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