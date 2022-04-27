Анчелотти – о приходе Рюдигера в «Реал»: «Кто это?»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в шуточной манере ответил на вопрос о приближающемся приходе в клуб Антонио Рюдигера из «Челси».

Согласно достоверным данным, немецкий центральный защитник находится в шаге от подписания контракта с «Реалом».

После сегодняшнего матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4) Анчелотти попросили высказаться на эту тему.

«Тони Рюдигер? Кто это такой? – ответил итальянский специалист, смеясь. – Он всё ещё принадлежит «Челси». Я не могу ничего сказать на этот счёт», – продолжил Анчелотти.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, о переходе Антонио Рюдигера в «Реал» будет объявлено уже на этой неделе.