Анчелотти: «Бензема – лучший игрок мира прямо сейчас»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоги полуфинального матча против «Манчестер Сити».

Англичане взяли верх на своём поле в сверхголевой битве – 4:3. В составе мадридского «Реала» дублем отметился Карим Бензема.

«Могло быть хуже – зависит от того, как смотреть на вещи, – комментирует результат Анчелотти в интервью Canale 5. – Это была отличная игра. Все любители футбола наблюдали за красочным зрелищем с большим количеством голов и множеством ошибок.

Мы очень плохо начали, но нашли в себе силы среагировать, забить три мяча и сохранить шансы на успех. Наш стадион поведёт нас вперёд.

Бензема несомненно является лучшим игроком мира прямо сейчас. Нет никого другого с его качествами и эффективностью», – заявил итальянец.