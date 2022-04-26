Бернарду Силва: «Мы не боимся «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал настрой своей команды перед первым полуфиналом матчем Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который пройдёт сегодня в 22:00 по московскому времени.

«Мы не боимся «Реал». Мы уже обыгрывали их два сезона назад в ⅛ финала. Теперь мы постараемся сделать это снова. Мы знаем, что они называют себя королями Лиги чемпионов. Но мы тоже хотим быть королями и верим в себя», – сказал Бернарду Силва на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, что мадридский «Реал» ранее выбил из турнира французский «ПСЖ» и лондонский «Челси».