Цорк о переходе Холанна в клуб из АПЛ: «Это не должно стать сюрпризом»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слухи о об уходе нападающего команды Эрлинга Холанна в клуб из чемпионата Англии. Как заявил немец, это событие не должно стать для его команды большим сюрпризом.

«Холанн в клуб из АПЛ? Это не должно стать для нас сюрпризом», – заявил спортивный директор «Боруссии» в интервью изданию Sky Sports Germany.

Напомним, что согласно многочисленным сообщениям из британской прессы, Эрлинг Холанн находится в шаге от перехода в «Манчестер Сити». «Горожане» готовы сделать норвежца самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.