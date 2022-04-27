Каррагер: «Защита «Реала» ужасна, но Бензема тянет команду вверх»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер выразил свое мнение по поводу первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом», который закончился со счетом 4:3.

«Игра «Манчестер Сити» против «Реала» - это Лига чемпионов во всей красе! Реалу» очень повезло, что он все еще в турнире! Защита была ужасной, особенно у мадридцев, но Бензема поддерживает их наплаву!», - написал Каррагер в своих соцсетях.

В первом полуфинальном матче команды забили в общей сложности семь мячей, причем «Манчестер Сити» не использовал при этом еще несколько выгодных голевых шансов.