Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев высказался по поводу выхода «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в полуфинал Лиги чемпионов и поделился, кого ждет в финале турнира.

- В первой паре в полуфинал вышел «Манчестер Сити». Как вам его игра с «Атлетико»?

- Для меня это желаемый результат. Я болею за этот английский клуб, за его искрометный, смотрибельный футбол, в которой много эстетики и всего того, что говорит о высочайшем индивидуальном мастерстве отдельно взятых футболистов и высоком классе тренерского штаба. По всему тому, что я видел в первом тайме, я получил удовольствие. От того, как англичане выстраивали атаки, как оборонялись и контратаковали в первом тайме футболисты «Атлетико».

- Во втором тайме все круто изменилось.

- Да. Думаю, что игроки «Манчестер Сити» устали, у них не хватило энергии и физических сил. Поэтому игровая структура развалилась. Все то, чем они славятся, лопнуло как мыльный пузырь.

- «Атлетико» наверняка было вдвойне обидно не пройти дальше, учитывая отличный второй тайм.

- Да, я согласен с вами. Испанцы должны были во втором тайме добиться победы. Но все равно справедливо, что «Манчестер Сити» выиграл. Испанцы были наказаны за первый матч, в котором они явно проиграли сами себе. Они меньше атаковали, чем положено. А для того, чтобы выиграли в такого сильного клуба, атаковать надо так, как они это делали во втором тайме ответного матча. Они нащупали психологическое преимущество, много фолили, делали непозволительные вещи, что выбивает игроков из рабочего ритма. Кстати, арбитр давал играть, был излишне либерален. Но он понимал, что это контактный вид спорта. В нашем футболе такое непозволительно.

- После игры «Атлетико» устроил потасовку в подтрибунке. Это следствие лояльного судейства, что арбитр не наказал игроков более сурово? Поэтому эмоции захлестнули?

- Все было на тоненького. Обе команды претендовали на выход в следующий раунд, и были заряжены этим. Поэтому такая реакция.

- Многим «Атлетико» не нравится тем, что играет на грани фола. Как вам такой футбол?

- С точки зрения эстетики, такие комнаты, как «Барселона», «Манчестер Сити», приносят удовольствие и радость от того, что показывают на поле. Но футбол – это спорт, поэтому главное – голы и очки. А за эти очки сражаются. Испанский клуб видит свои шансы именно в такой игре. А в бою все средства хороши. Осуждать их могут только гурманы.

- За два матча эти команды забили только один мяч. Это не удивляет?

- Конечно. В двух встречах англичане много атаковали, а испанцы хорошо оборонялись. Каждый играет в свой футбол, который ему по силам. Не могу осуждать клубы за это. Они делали все, для того, чтобы пройти в следующую стадию.

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- Зато в паре «Ливерпуль» - «Бенфика» за два матча забито десять мячей. Англичане по делу прошли дальше?

- Конечно. Теперь «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» будут в финале. Они это заслужили. «Ливерпуль» идет своим путем и он правильный. Они верно делают, потому что их футболисты подходят под такой стиль игры.

- Кто фаворит полуфинала «Манчестер Сити» – «Реал» и «Ливерпуль» - «Вильярреал»?

- Я уже сказал, кого жду в финале. Для меня английские клубы фавориты. А что касается победителя, мне хотелось бы, что им стал «Манчестер Сити». Для меня это выбор жизни. Этот клуб заслуживает трофея в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Елена Григорьевская