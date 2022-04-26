Куртуа: У «Манчестер Сити» более стрессовая ситуация в лиге, чем у «Реала»

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего полуфинального матча в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».

Куртуа сказал, что мадридскую команду ждёт очень тяжёлое противостояние. Вратарь отметил, что если «Реалу» удастся оформить чемпионство уже на этих выходных, то празднование придётся перенести для того, чтобы сосредоточиться на ответном матче с «Сити». Тибо добавил, что у «горожан» более стрессовая ситуация в лиге, чем у «Реала».

Напомним, что первый полуфинальный поединок между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.