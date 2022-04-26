Бензема – первый после Роналду игрок «Реала», забивший 40 голов за сезон

Карим Бензема достиг невероятной отметки, которая ранее в мадридском «Реале» покорялась только Криштиану Роналду.

Французский нападающий поразил ворота «Манчестер Сити» на 33-й минуте матча, сократив отставание мадридцев до одного гола (1:2) в выездном матче. Этот гол стал для 34-летнего Бензема 40-м по счёту во всех турнирах текущего сезона.

Последним, кому удавалось забить 40 и более голов в течение одной кампании за мадридский «Реал», был лучший бомбардир в истории клуба – Криштиану Роналду, покинувший клуб в 2018 году. В своём последнем сезоне перед отъездом португалец забил 44 мяча, что до сих пор остаётся недосягаемым показателем.