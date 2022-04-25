Клопп: «Ненавижу, когда Sky Sports постоянно транслирует гол Компани, это один из худших моментов в моей жизни»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил гол капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани в ворота «Лестера» в сезоне 2018/19. Напомним, что этим голом бельгиец принёс важную победу своей команде, которая впоследствии сыграла ключевую роль в чемпионской гонке.

«Я совсем не слежу за «Манчестер Сити». Я смотрю их матчи только тогда, когда мы играем с ними. Я ненавижу, когда Sky Sports постоянно транслирует гол Компани, это один из худших моментов в моей жизни», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что сейчас «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии и опережает «Ливерпуль» на одно очко в турнирной таблице. До конца сезона осталось сыграть 5 туров.