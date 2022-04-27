Он не забил два подряд, но поиздевался над «Манчестер Сити»: Как Бензема реализовал пенальти паненкой

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал дома мадридский «Реал», и события в игре развивались очень бурно. В частности, французский нападающий Карим Бензема вновь проявил свои лидерские качества, взявшись исполнить пенальти в эпизоде, приведшем к третьему голу мадридского «Реала».

К тому моменту «Манчестер Сити» вел в счете 4:2, но Бензема хладнокровно исполнил пенальти паненкой, рискуя не забить его. И это после того, как в предыдущем матче Ла Лиги он не забил сразу два пенальти! Но к счастью для него, все обошлось и Бензема забил, а «Реал», хоть и проиграл, сохранил неплохие шансы на ответный матч.