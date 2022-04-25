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Жезус о Холанне: «Если он перейдёт к нам, это станет большим успехом для клуба»

25 Апреля 2022 • 13:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1.48 4.60 6.30
26.04 22:00

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус ответил на вопрос о возможном прибытии в клуб форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Бразилец заявил, что в случае подписания норвежца, «Манчестер Сити» ждёт большой успех в будущем.

«Он является игроком со многими качествами, он очень силён, он много забивает. Холанн – это девятка, которая делает голы. Если он действительно перейдёт в «Манчестер Сити», это станет большим успехом для клуба», – цитирует нападающего сборной Бразилии Marca.

Напомним, согласно заявлениям британской прессы, приход Холанна в «Манчестер Сити» может означать то, что Жезусу придётся покинуть клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Габриэль Жезус Эрлинг Холанн
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