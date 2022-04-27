Ширер: Не могу поверить, что Бензема забил пенальти «паненкой»

Известный английский экс-нападающий Алан Ширер восхитился смелостью форварда «Реала» Карима Бензема, который в матче с «Манчестер Сити» забил пенальти «паненкой».

Ширер заявил, что он до сих пор не может поверить, что французский футболист осмелился сделать это. Экс-форвард «Ньюкасла» отметил, что для этого требуется мужество и невероятная уверенность в своих силах. Англичанин добавил, что дерзость Бензема поражает его.

Напомним, что Карим Бензема оформил дубль в поединке с «Манчестер Сити», но это не спасло «Реал» от поражения. «Сливочные» потерпели поражение со счётом 3:4.